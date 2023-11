Mysterie extreem lange penis van vleermuis opgelost door Nederlander

De penis van de laatvlieger is ongeveer zeven keer langer dan de lengte van de vagina's van vrouwelijke laatvliegers. Ook opmerkelijk is dat de eikel uitzet in de vorm van een hart en veel breder wordt dan de vagina van de partner. Daarmee is elke penetratie onmogelijk, aldus de onderzoekers.

Op de zolder van een kerk in het dorpje Castenray bevindt zich een grote kolonie laatvliegers. Dit is een van de grootste vleermuissoorten van Nederland waar weinig over bekend is. In 2019 kreeg voor het eerst in Nederland deze vleermuis een halsband om met een zender om te achterhalen waar de kolonie nu precies overwintert.