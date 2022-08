Muzikant Tim Knol wint natuurprijs

"Ik kende de duinen bij Schoorl wel, en de Veluwe, maar dat Nederland zoveel meer kleine natuurparken had wist ik niet. Het is een grote ontdekkingstocht" zegt Knol. Hij begon met wandelen voor zijn gezondheid. Hij was te zwaar, een arts raadde hem aan te gaan lopen. "In het begin was ik alleen maar bezig met stappen tellen en calorieën verbranden, en alles deed pijn. Pas na een hele tijd kon ik er echt van genieten."

In coronatijd was het voor muzikanten moeilijk om aan het werk te blijven. Wat wel mocht, was met dertig man op 1,5 meter buiten afspreken. Zo ontstond 'de wandelclub', culturele wandelingen door de natuur, waar Knol de prijs mee heeft gewonnen. "Het is de meest pure vorm van overbrengen van muziek. Alleen mijn gitaar en stem." Binnenkort komt er een nieuw album uit. Dat gaat niet per se over natuur, maar over hoe Knol zich beter is gaan voelen. Met de natuur is hij pas vrij kort bezig, hij heeft naar eigen zeggen dus ook weinig verstand van vogels. Het gaat hem meer om de rust, ruimte en landschappen. "Het laatste wat ik wil zijn is een goeroe, maar een ambassadeur van de natuur, dat wil ik wel zijn."