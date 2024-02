Muziek 4 februari 2024

Eindtune: Een variatie op het allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik.

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik. Met Marthe Lasthuis op viool.

Overige muziek, uitgezocht door muzieksamensteller Rénald Ruiter:

07.00-08.00 uur:

Het rondo uit het vioolconcert in F-groot van de Engelsman Thomas Linley (1756-1778) uitgevoerd door The Parley of Instruments met als solist Elisabeth Wallfisch (op de viool).

CD English Classical Violin Concertos

Helios CDH55260

De sonate in F-groot van de Portugees Carlos Seixas (1704-1742) uitgevoerd door Manuela Gouveia, piano.

CD Carlos Seixas - Manuela Gouveia - piano

Memorias CDM 023

‘De Mug’ (‘le Moustique’), een karakterstukje van de Franse componist en dirigent Roger Roger uitgevoerd door het Metropole Orkest.

CD Roger Roger

Eigen Wijs EW 9521

‘Seguidilla’ uit de 1ste Carmen-suite van de Fransman George Bizet (1838-1875) uitgevoerd door het Saint Louis Symphony Orchestra o.l.v. Leonard Slatkin.

CD Bizet: Carmen Suite & Grieg: Peer Gynt

Telarc

‘Do not tempt me’, van de componist Michail Ivanovitsj Glinka (1804-1857) uitgevoerd door Dmitri Ferschtman, cello en Mila Baslawskaja, piano.

CD The Cello's Russian Voice

Globe

Het menuet uit de 61ste symfonie in D-groot van Joseph Haydn (1732-1809) uitgevoerd door het ‘Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest’.

CD Haydn: Complete Symphonies [Disc 18 van 33 CDs]

Brilliant Classics/Nimbus Records

8.00 – 8.30 uur

De mars uit de serenade voor strijkers van de Zweedse componist Dag Ivar Wirén (1905–1986) uitgevoerd door het Helsingborg Symphony Orchestra o.l.v. Okko Kamu.

CD Swedish Orchestral Favourites vol.1

Naxos 8.553115

‘Fandanguito’ van- en uitgevoerd door de Nederlandse flamencogitarist Eric Vaarzon Morel.

CD Marea - Eric Vaarzon Morel

Coast to Coast CTC 2990486

De song ‘Papa, Can You Hear Me’ uit de speelfim ‘Yentl’ (1983) ‘op’ muziek van de Fransman Michèl Legrand (1932) uitgevoerd door The Pittsburgh Symphony Orchestra met als solist Itzhak Perlman, viool.

CD Cinema Serenade

Sony BMG MSP 1997

‘Na Kayo, Calypso’ (op.2 nr.11) van de pianist en componist Wim Statius Muller (1930-2019) uitgevoerd door Louise Bessette, piano.

CD Wim Statius Muller: Antillean Dances – Port

Muziek 13. ‘Fly’ van- en uitgevoerd door de Italiaan Ludovico Einaudi (1955).

COMPONIST: Ludovico Einaudi

UITVOERENDE: Ludovico Einaudi

TRACK 13 ( niet op tijd, maar de muziek stemmig uitfaden vóór 2’55 – de muziek verandert daarna van stemming ! TT 4’35)

TIJD ca. 2’55

CD Islands - Essential Ludovico Einaudi

‘Les chemins de l'Amour’, Valse-Chantée, van de Fransman Francis Poulenc uitgevoerd door Guoda Gedvilaitė, piano.

CD Pianomusic - Quiet Now - Ramuma

‘Girl with a Pearl Earring’, muziek die de Fransman Alexandre Desplat componeerde voor de gelijknamige film; uitgevoerd door het ‘Pro Arte Orchestra of London’ o.l.v. Michael Davis.

CD Girl With a Pearl Earring (Soundtrack from the Motion Picture)

‘Silence and Light’ van- en uitgevoerd door de pianist Frédéric Gaillardet.