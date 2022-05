Muziek van de nachtegaal | Zelf Geschoten

De nachtegaal wordt geroemd in sprookjes en spreekwoorden om het prachtige gezang van het mannetje. Deze video van Peter van Dongen is er één om rustig bij achterover te gaan zitten en te genieten van de muziek.

De nachtegaal is een vrij onopvallende vogel die je niet gauw te zien krijgt. Hij verschuilt zich in dichte vegetatie, vaak vlakbij de grond. Zijn verenkleed is bruin met een roodachtige staart die eigenlijk alleen in vlucht opvalt.