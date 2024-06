Muziek 9 juni 2024

Eindtune: Een variatie op het allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik.

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik. Met Marthe Lasthuis op viool.

Muziek samengesteld door Rénald Ruiter

7.00 – 8.00 uur

‘Watching Wallflowers’ van- en uitgevoerd door Merit Visser (AMIMEA) op klavier.

COMPONIST: AMIMEA (*)

UITVOERENDE: Merit Visser

TRACK 1

CD A Million Tiny Lenses

‘Fidèle’ uit de ‘Veluwe suite’ van- en uitgevoerd door Matteo Myderwyk, piano.

COMPONIST: Matteo Myderwyk (*)

UITVOERENDE: Matteo Myderwyk

TRACK 2

CD Veluwe Suite

‘A Dream Is A Wish Your Heart Makes’ uit de Walt Disney film ‘Cinderella’ (1937) uitgevoerd in de stijl van Mozart door het Shanghai Quartet.

De originele muziek is van de Amerikaanse componist Jerry Livingston (1909-1987).

COMPONIST: Jerry Livingston

UITVOERENDE: Shanghai Quartet

TRACK 3

CD Heigh Ho! Mozart

DELOS DE 3186

‘Rowing’, muziek uit de speelfilm ‘The Theory of Everything’ (2014) op muziek van de IJslandse componist Johánn Johánnsson.

COMPONIST: Johann Johannsson

UITVOERENDE: soundtrack

TRACK 6

CD soundtrack – The Theory of Everything

Focus – NBC Universal – BLM 0280

De titelmuziek uit de speelfim ‘Out Of Africa’ van de Engelsman John Barry (1930-2011) uitgevoerd door The Pittsburgh Symphony Orchestra met tzhak Perlman op de viool.

COMPONIST: John Barry

UITVOERENDE: The Pittsburgh Symphony Orchestra

TRACK 7

CD Cinema Serenade

Sony BMG MSP1997

8.00 – 9.00 uur

De finale uit de 70ste symfonie in D-groot van Joseph Haydn (1732-1809) uitgevoerd door het ‘Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest’.

COMPONIST: Joseph Haydn

UITVOERENDE: Austro-Hungarian Haydn Orchestra/ Adam Fischer

TRACK 8

CD Haydn: Complete Symphonies [Disc 21 van 33 CDs]

Brilliant Classics/Nimbus Records

[de]‘Poort van Toledo’ van de Spanjaard Federico Moreno Torroba (1891-1982) uitgevoerd door Ana Vidovic, gitaar.

COMPONIST: Federico Moreno Torroba

UITVOERENDE: Ana Vidovic

TRACK 9

CD Federico Moreno Torroba: Guitar Music, Vol. 1

Naxos 8.557902

‘De Speeldoos’ uit de suite ‘Jardin de niños’ (‘de kindertuin’ - op.63) van de Spanjaard Joaquín Turina (1882-1949) uitgevoerd door Dario Muller, piano.

COMPONIST: Joaquín Turina

UITVOERENDE: Dario Muller

TRACK 11

CD Magic Boxes: Meccanismi incantati - Dario Muller

Dynamic

‘La Valse’ (wals) van de Fransman Marie-Auguste Durand (1830-1909) uitgevoerd door Lars Roos, piano.

COMPONIST: Auguste Durand

UITVOERENDE: Lars Roos

TRACK 13

CD Poem

Philips 412 998-2

9.00 – 10.00 uur

‘Pastorcico, jij die komt, jij die gaat’! (‘Pastorcico, Tú Que Vienes, -Tú Que Vas’) uit het ‘Concierto Madrigal’ voor twee gitaren en orkest van de Spanjaard Joaquin Rodrigo (1901-1990) uitgevoerd door het gitaarduo de Katona Twins en het Rotterdams Kamerorkest.



COMPONIST: J. Rodrigo

UITVOERENDE: Katona Twins/ Rotterdams Kamerorkest

TRACK 14

TIJD 1’35

CD Rodrigo: Concierto Madrigal for Two Guitars and Orchestra / Tonadilla for Two Guitars

CCS Channel Classics

Een muziekstuk dat we draaien in het kader van Wereld Oceanendag gisteren. De compositie is van componist Tim Kliphuis en heet Plankton. Het maakt deel uit van het klimaatstuk Kosmos, van Tim Kliphuis. Het werd uitgevoerd door de componist zelf op viool, Maya Fridman cello en Marc van Roon op piano.

‘Schön Rosmarin’ van de Oostenrijker Fritz Kreisler (1875-1962) uitgevoerd door Joshua Bell, viool en Samuale Sanders, piano.

COMPONIST: Fritz Kreisler

UITVOERENDE: Joshua Bell, viool en Samuale Sanders, piano.

TRACK 16

CD Presenting Joshua Bell

Decca 417 891-2

‘Carnival of the Birds’ van- en uitgevoerd door de Nederlandse pianist Frank de Lange.

COMPONIST: Frank de Lange (*)

UITVOERENDE: Frank de Lange

TRACK 17

CD EP ‘Miniatures`’ – Frank de Lange

iTunes

‘Little Debbie’ van de Engelsman, toentertijd geluidstechnicus bij de BBC en componist in zijn vrije tijd, Trevor Duncan (1924-2005) uitgevoerd door The Slovak Radio Symphony Orchestra.

COMPONIST: Trevor Duncan

UITVOERENDE: Slovak Radio Symphony Orch./ Andrew Penny

TRACK 19