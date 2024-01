Muziek 7 januari 2024

CD The Cello's Russian Voice

Uit het divertimento voor drie bassethoorns in F-groot van Mozart (1756-1791) het menuet, uitgevoerd door de Chicago Symphonic Winds.

UITVOERENDE: members of the Chicago Symphonic Winds

CD Music for Bassethorns - Mozart CBS MK 42144

‘Parijs in de regen’, ‘Paris sous la pluie’, uit de film ‘Cézanne et moi’ (2016), filmmuziek die werd gecomponeerd door de Fransman Eric Neveux (1972).

UITVOERENDE: The studio orchestra/Daniele Thompson

CD Soundtrack – Cézanne et moi

Het muzikale thema met daarin de song ‘As Time Goes By’ uit de speelfim ‘Casablanca’ (1942) van de in Oostenrijk geboren componist Max Steiner (1888-1971) uitgevoerd door The Pittsburgh Symphony Orchestra met als solist Itzhak Perlman, viool.