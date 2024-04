Muziek 7 april 2024

Uit de symfonie in A-groot van de ‘Tsjech’ Josef Myslivecek (1737-1781) het 3de snelle deel uitgevoerd door de London Mozart Players.

- CD Contemporaries of Mozart

De wals in Bes-klein van de Oekraïense componist Levko Mykolaiovych Revu tsky (1889-1977) uitgevoerd door Anna Shelest, piano.

‘If You Leave Something Behind’, muziek uit de speelfilm ‘Past Lives’ (2023) die werd gecomponeerd door de Amerikaanse multi-instrumentalisten Christopher Bear (1982) en Daniel Rossen (1982).

Het 3de deel [het allegro assai] uit de symfonie in F-groot van de Italiaan Giovanni Battista Sammartini (ca.1700-1775) uitgevoerd door het Aradia Ensemble.

- CD Six Symphonies

‘Daisy, Daisy’, muziek uit de speelfilm ‘The Theory of Everything’ van de IJslandse componist Johánn Johánnsson.

- CD soundtrack – The Theory of Everything