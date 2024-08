Muziek 4 augustus 2024

‘A Train Arrives in the Station’ , muziek uit de speelfilm ‘Hugo’ (2011 – Martin Scorsese), uitgevoerd door het studio ensemble o.l.v. de componist Howard Shore (1946).

‘The Orient Express’ , de begeleidende muziek van de stoomtrein in de film ‘Murder on the Orient Express’ - Patrick Doyle (1953).

UITVOERENDE: soundtrack CD soundtrack - Murder on the Orient Express

‘Jaffa to Stamboul’, de begeleidende muziek van de stoomtrein in de film ‘Murder on the Orient Express’ (2017) Schotse componist en pianist Patrick Doyle (1953).