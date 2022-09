Muziek 4 april 2021 04-04-2021 • leestijd 3 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door Michala Petri (fluit) en The Academy Of St. Martin In The Fields. CD Philips 400.075.2



Eindtune: The Family, van Scott Joplin (deze muziek werd gebruikt als slotmuziek van de speelfilm The Sting), uitgevoerd door The London Festival Ballet Orchestra.



De tune die gebruikt wordt bij de Natuurkalender is 10 seconden lang: Water Waves van Joseph Aldenzee, uitgevoerd door Margareth Forest en Heleen Bartels.



Overige muziek, uitgezocht door muzieksamensteller Rénald Ruiter:



7.00 – 7.30 uur



Het 3de deel, het allegro scherzando, uit 2desymfonie van de Deense opera componist August Enna (1859-1939) uitgevoerd door de NDR Sinfonie-orchester o.l.v. Michael Hofstetter.

COMPONIST: August Enna

UITVOERENDE: The North German Radio Symphony

CD August Anna Symphony No. 2 / Hans Christian Andersen festouverture

CPO via Chandos



‘Fabel’ uit de ‘Fantasiestücke’ (op.12) van de Duitser Robert Schumann (1810-1856) uitgevoerd door de pianist Richard Stein (eng.).

COMPONIST: Robert Schumann

UITVOERENDE: Richard Stein

CD Night Fantasies

MusicMarket MKK 102



Het menuet uit het kwartet voor klarinet en drie bassethoorns van de Boheemse componist Frantisek Vanerovsky (? -1834) uitgevoerd door ‘The Swiss Clarinet Players’.

COMPONIST: Frantisek Vanerovsky

UITVOERENDE: Swiss Klarinet Players

CD Works for Clarinet and Basset Horns

Claves CD 50-9212



7.30 – 8.00 uur



De sonate in D-klein van de Spanjaard Manuel Blasco de Nebra (1750-1784) uitgevoerd door de pianist Pedro Casals.

COMPONIST: Blasco de Nebra

UITVOERENDE: Pedro Casals

CD Complete Keyboard Sonatas – 1

Naxos 8.572068



‘I Used To Hide In There’, muziek uit de speelfim ‘My Life’ (met Nicole Kidman en Michael Keaton) van de Engelsman John Barry (1930-2011).

COMPONIST: John Barry

UITVOERENDE: soundtrack

CD Soundtrack My Life

EPIC EK 57683 Columbia Pictures



Het 1ste deel, het allegro, uit de symfonie in D-groot van de Boheemse componist Jan Antonín Tomás Kozeluch (1747-1818) uitgevoerd door de London Mozart Players.

COMPONIST: Jan Antonín Tomás (Leopold) Kozeluch

UITVOERENDE: London Mozart Players/ Matthias Bamert.

CD Contemporaries of Mozart

CHAN 9703



8.00 – 8.30 uur



Van Johan Georg Leopold Mozart (1719-1787) het 4dedeel, het allegro, uit de ‘Kamer-symfonie’ in C-groot uitgevoerd door de London Mozart Players.

COMPONIST: Leopold Mozart

UITVOERENDE: London Mozart Players/ Matthias Bamert

CD Contemporaries of Mozart

CHAN 10496



De 2dedans uit de ‘Vijf Poolse Dansen’ (op.3) van de Pools Xaver Scharwenka (1850-1924) uitgevoerd door Seta Tanyel, piano.

COMPONIST: Xaver Scharwenka

UITVOERENDE: Seta Tanyel

CD Xaver Scharwenka - Piano Music I

Helios CDH 55131



8.30 – 9.00 uur



‘Les Sauvages’ (‘De Wilden’) uit het ballet ‘Les Indes Galantes’ van de Fransman Jean-Philippe Rameau (1683-1764) uitgevoerd door Frans Robert Berkhout, fagot en Lodewijk Spanjaard, cello.

COMPONIST: Jean-Philippe Rameau

UITVOERENDE: Frans Robert Berkhout/Lodewijk Spanjaard

CD Dialoog - F.R. Berkhout en L. Spanjaard



‘Registro’ uit de ‘Suite Venezolana’ van de Zuid-Amerikaanse gitaarcomponist Antonio Lauro (1917-1986) uitgevoerd door Adam Holzman (gitaar).

COMPONIST: Antonio Lauro

UITVOERENDE: Adam Holzman

CD Venozuelan Waltzes for Guitar

Naxos 8.554348



9.00 – 10.00 uur



Het 2dedeel, het allegro animato, uit de sonate in Es-groot (op.167) van de Fransman Camille Saint-Saëns (1835-1921) uitgevoerd door Ronald van Spaendonck, klarinet en Alexandre Tharaud, piano.

COMPONIST: Camille Saint-Saëns

UITVOERENDE: Ronald van Spaendonck/Alexandre Tharaud

CD French Music for Clarinet and Piano

HMA 1951596 Musique D’Abord



‘Rapido Subito’ uit de gitaarsonate, ‘ Homenaje à Violeta Parra ’, van de Chileense componist Juan AntonioSánchez (1965) uitgevoerd door José Antonio Escobar, gitaar.

COMPONIST: Antonio Restucci

UITVOERENDE: José Antonio Escobar

CD Guitar Music of Chile

Naxos 8.570341



‘Despedida’ (vrij vertaald: [een]afscheid, -vaarwel, -tot ziens) een Antilliaanse wals (op.4) uitgevoerd door Wim Statius Muller, piano.

COMPONIST: traditional

UITVOERENDE: Wim Statius Muller

CD Antillean Dances – Wim Statius Muller

Quolunque



‘Enchanted April’, ‘Betoverend April’, van de EngelsmanTrevor Duncan (1924) uitgevoerd door The Slovak Radio Symphony Orchestra o.l.v. Andrew Penny.

COMPONIST: Ernest Tomlinson

UITVOERENDE:Slovak Radio Symphony Orch./ Andrew Penny

CD Best of British Light Music vol.2

Naxos 8.554710



De ‘Valse Simpatia’ van de Antilliaanse op Curaçao geboren dichter en musicus

Joseph Sickman Corsen (1853-1911) uitgevoerd door Marcel Worms, piano.

COMPONIST: J.S. Corsen

UITVOERENDE: Marcel Worms

CD Danzas Caribeñas – Marcel Worms

ZefirRecords ZEF9639