Muziek 30 oktober 2022

Eindtune: The Family, van Scott Joplin (deze muziek werd gebruikt als slotmuziek van de speelfilm The Sting), uitgevoerd door The London Festival Ballet Orchestra.

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door Michala Petri (fluit) en The Academy Of St. Martin In The Fields. CD Philips 400.075.

Overige muziek, uitgezocht door muzieksamensteller Rénald Ruiter:

Het 1ste deel, het allegro, uit de symfonie in G-groot van de Duiter Ignaz Beck (1734-1809) uitgevoerd door de Northern Chamber Orchestra o.l.v. Nicolas Ward.

COMPONIST: Franz Ignaz Beck

UITVOERENDE: Northern Chamber Orchestra/ N.Ward

TRACK 1

CD Symphonies

‘Dromend bij de wastobbe’ (‘Dreaming at the Washtub’), uit de piano-cyclus ‘A Day in the Life of a Washerwoman’ (‘Een dag in het leven van een wasvrouw’) van de Amerikaanse Florence Price (1887-1953) uitgevoerd door Kirsten Johnson (piano).

COMPONIST: Florence Price

UITVOERENDE: Kirsten Johnson

TRACK 2

CD Florence Price – Kirsten Johnson, piano

Guild GM2CD7872

‘On Hearing the First Cuckoo in Spring’ voor klein orkest van de Engelsman Frederick Delius (1862-1934) uitgevoerd door het Royal Scottish National Orchestra.

COMPONIST: Frederick Delius (uit: 2 Pieces for Small Orchestra)

UITVOERENDE: Royal Scottish National Orchestra/David Lloyd-Jones

TRACK 3

CD Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring

7.30 – 8.00 uur

De ‘Wals Charmaine’ voor piccolo, klarinet en piano uitgevoerd door Peter Verhoyen (piccolo), Benjamin Dieltjens (klarinet) en Stefan de Schepper (piano).

(de componist heb ik niet kunnen achterhalen!)

COMPONIST: -

UITVOERENDE: Peter Verhoyen/ Stefan de Schepper/Benjamin Dieltjens

TRACK 14

TIJD 2’21

CD Piccolo Polkas

‘A la manière de Alexander Borodine’ van de Fransman Maurice Ravel (1875-1937) uitgevoerd door de pianist Jean-Yves Thibaudet.

COMPONIST: Maurice Ravel

UITVOERENDE: Jean-Yves Thibaudet

TRACK 5

CD Maurice Ravel Oeuvres complete Decca disc 1

Decca

De ‘Charleston’, het 6de deel uit de ‘Esquisses de Jazz’ van de Tsjechische pianist en componist Erwin Schulhoff (1894-1942) uitgevoerd door het Ragazze Strijkkwartet.

COMPONIST: Erwin Schulhoff (van origine voor piano – 1927)

UITVOERENDE: Ragazze Quartet

TRACK 6

CD Česko – Ragazze 4-tet

Channel Classics CCS SA 36815

===================

8.00 – 8.30 uur

Het 1ste deel uit de sinfonia voor dubbelorkest in Es-groot (op.18 no.1) van de Duitser Johann Christian Bach (1735-1782) uitgevoerd door het Failoni Orkest.

COMPONIST: Johann Christian Bach

UITVOERENDE: Failoni Orkest/ Hanspeter Gmür

TRACK 8

CD Sinfonia’s Vol. 4

Naxos 8.553367

De mazurka in Cis-groot (op.6 no.2) van Frédéric Chopin (1810-1849) uitgevoerd door de pianist Maurice Lammerts van Bueren.

COMPONIST: F. Chopin

UITVOERENDE: Maurice Lammerts van Bueren

TRACK 9

CD – 57 Mazurki Chopin – Maurice Lammerts van Bueren

Zefir 9691

Een ‘Evening Stroll’, ‘een avondwandeling’, van de Engelsman Ronald Hamner (1917-1994) uitgevoerd door de New Century Orchestra o.l.v. Sidney Torch.

COMPONIST: Ronald Hamner

UITVOERENDE: New Century Orchestra/ Sidney Torch

TRACK10

CD KPM Music – Sidney Torch: BBC Archive One

KPM 505

8.30 – 9.00 uur

Muziek 11. De ‘Polka lent’, het 3de deel uit de ‘Quatre Petites Pièces’ van de Fransman Jean Wiéner (1896-1982) uitgevoerd door de pianist Cyprien Katsaris (Fr.).

COMPONIST: Jean Wiener

UITVOERENDE: Cyprien Katsaris

TRACK11

TIJD 1’46 (live radio-opname!)

9.00 – 10.00 uur

‘A la manière de Emmanuel Chabrier’ van de Fransman Maurice Ravel (1875-1937) uitgevoerd door Jean-Yves Thibaudet, piano.

COMPONIST: Maurice Ravel

UITVOERENDE: Jean-Yves Thibaudet

TRACK 14

CD Maurice Ravel Oeuvres complete Decca disc 1

Decca

‘Writing’s on the Wall’ uit de 24ste James Bond-film ‘Spectre’ (2015), met muziek van de Amerikaan Thomas Montgomery Newman (1955), uitgevoerd door The London Philharmonic Orchestra.

COMPONIST: Thomas Newman

UITVOERENDE: The London Philharmonic Orchestra

TRACK 15

CD Bond 25 - The London Symphony Orchestra 2022

De ‘Cancion Del Fuego Fatuo’ uit het ballet ‘El Amor Brujo’ van de Spaanse componist Manuel de Falla (1876-1946) uitgevoerd door het Los Angeles Guitar Quartet

COMPONIST: Manuel de Falla

UITVOERENDE: Los Angeles Guitar Quartet (arr.)

TRACK 17

TIJD 1’20

CD El Amor Brujo – Los Angeles Guitar Quartet‘Nimble Feet’ (‘wendbare voeten’ [?] ), uit de piano-cyclus ‘Dances in the Canebrakes’ van de Amerikaanse Florence Price (1887-1953) uitgevoerd door Kirsten Johnson (piano).

COMPONIST: Florence Price

UITVOERENDE: Kirsten Johnson

TRACK 18

CD Florence Price – Kirsten Johnson, piano

Guild GM2CD7872

Thema's: theme-icon Natuur Meer over: muziek ,