Muziek 28 december 2008 Fragment Radio • 27-12-2008 • leestijd 2 minuten • bewaren

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door Michala Petri (fluit) en The Academy Of St. Martin In The Fields. CD Philips 400.075.2

Eindtune: The Family, van Scott Joplin (deze muziek werd gebruikt als slotmuziek van de speelfilm The Sting), uitgevoerd door The London Festival Ballet Orchestra.

Overige muziek uitgezocht door muzieksamensteller Rénald Ruiter