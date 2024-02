Muziek 25 februari 2024

Het 1ste deel (het allegro con spirito) uit de 64ste symfonie in A-groot, bijgenaamd ‘Tempora Mutantur’ (‘de tijden veranderen’), van Joseph Haydn (1732-1809) uitgevoerd door het ‘Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest’.

De mazurka in As-groot (op.59, no.2) van Frédéric Chopin uitgevoerd door Emanuel Ax.

‘Spin Bird’ van de Australische, in Engeland geboren, componist Kate Moore (1979).

Het menuet en trio uit de symfonie in D-groot van de Boheemse componist Leopold Kozeluch (1737-1781) uitgevoerd door de London Mozart Players.

- CD Contemporaries of Mozart

The Dwarf Lords’ uit de ‘The Hobbit’ op muziek van de Canadese componist van filmmuziek Howard Leslie Shore (1946).

- - CD Soundtrack – The Hobbit: An Unexpected Journey

De ouvertüre uit de opera ‘Ezio’ van ‘Il Boemo’, de ‘Bohemer’ Josef Myslivecek (1737-1781), die een groot deel van zijn leven als opera-componist woonachtig was in Italië.

De wals in G-groot (op.59 no.3) voor viool en piano van de Noor Christian August Sinding (1856-1941) uitgevoerd door Henning Kraggerud, viool en Christian Ihle Hadland, piano.

- CD Music for Violin and Piano no.1

‘Cambridge 1963’ uit de film ‘The Theory of Everything’ (2014), muziek die werd gecomponeerd door de IJslandse componist Johánn Johánnsson (1969).

- CD soundtrack – The Theory of Everything