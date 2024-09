Muziek 22 september 2024

Eindtune: Een variatie op het allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik.

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik. Met Marthe Lasthuis op viool.

Overige muziek, uitgezocht door muzieksamensteller Rénald Ruiter:

7.00 – 8.00 uur

Het rondo uit het altviool-concert (in D-groot - op.1) van de Duitser Carl Stamitz (1745-1801) uitgevoerd door het European Union Chamber Orchestra met Tabea Zimmerman op de altviool.

- COMPONIST: Carl Stamitz

- UITVOERENDE: European Union Chamber Orchestra/Dimitri Demetriades

- CD The Concerto in Europe, Helios CDH55035

‘The Gift’, muziek uit de speelfilm ‘And In the Endless Pause There Came the Sound of Bees’ op muziek van de IJslandse componist Johánn Johánnsson (1969-2018).

- COMPONIST: Johann Johannsson

- CD soundtrack – And In the Endless Pause There Came the Sound of Bees

De 1ste Arabesque voor harpsolo van de Fransman Claude Debussy (1868-1918) uitgevoerd door Ursula Holliger (harp).

- COMPONIST: Claude Debussy

- UITVOERENDE: Ursula Holliger / Catherine Eisenhoffer

- CD Recital for two harps

‘Final’, muziek uit de soundtrack van de TV-serie ‘Znachor’; muziek die werd gecomponeerd door Pavel Lucewicz.

- COMPONIST: Pavel Lucewicz

- CD Soundtrack – ‘Znachor’

8.00 – 9.00 uur

Het 3de deel uit de symfonie in A-groot van Johann Stamitz (1717-1757) uitgevoerd door het New Zealand Chamber Orchestra.

- COMPONIST: Johann Stamitz

- UITVOERENDE: New Zealand Chamber Orchestra/ Donald Armstron

- CD Symphonies vol.1, Naxos 8.553194

Het pianothema van de hoofdrolspeler (Hercule) ‘Poirot’ uit de film ‘Murder on the Orient Express’ (2017), uitgevoerd door Patrick Doyle (1953), de componist van de filmmuziek.

- COMPONIST: Patrick Doyle

- UITVOERENDE: Patrick Doyle

- CD soundtrack Murder on the Orient Express

‘Cortège’ uit de ‘Petite Suite Pour Orchestre’ van Claude Debussy (1862-1918) uitgevoerd door het Orchestre de Chambre Jean-François Paillard.

- COMPONIST: Claude Debussy

- UITVOERENDE: Orchestre de Chambre Jean-François Paillard

- CD Debussy – Petite Suite, Erato 5050466-6105-2

‘The Wrong Cat’, muziek die werd gecomponeerd voor de TV-serie ‘All Creatures Great and Small’ (2018), uitgevoerd door het studio-orkest o.l.v. de Engelse componist(e) Alexandra Harwood.

- COMPONIST: Alexandra Harwood

- UITVOERENDE: soundtrack

- CD All Creatures Great and Small (Music from the Television Series)

9.00 – 10.00 uur

‘After School with Wick’, muziek uit een van de verfilmingen van ‘Pinocchio’ (regisseur Matteo Garrone – 2020), uitgevoerd door het studio-orkest o.l.v. de componist Dario Marianelli (1963).

- COMPONIST: Dario Marianelli

- UITVOERENDE: soundtrack

- CD Soundtrack – Pinocchio – versie 2020/ Matteo Garrone

‘ Collembola ‘ van componist en klankkunstenaar Remco de Kluizenaar.

‘Brancaster [castle]’ van de Schotse componist van filmmuziek John Lunn (1956) uitgevoerd door Chamber Orchestra Of London.

- COMPONIST: John Lunn

- UITVOERENDE: Chamber Orchestra Of London

- CD Downton Abbey - The Ultimate Connection [Disc 2]

‘Het Lieveheersbeestje’ (‘La Coccinelle’), muziek die de Fransman Bruno Coulais (1954) componeerde voor de film ‘Microcosmos’ (1996).

- COMPONIST: Bruno Coulais

- UITVOERENDE: Soundtrack