Muziek 21 april 2024

Muziek 1. De finale, het scherzando, uit de 66ste symfonie in Bes-groot van Joseph Haydn (1732-1809) uitgevoerd door het ‘Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest’.

De finale, het scherzando, uit de 66ste symfonie in Bes-groot van Joseph Haydn (1732-1809) uitgevoerd door het ‘Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest’.

Uit de pianocyclus ‘De Jaargetijden’ van Peter Iljich Tchaikovski (1840-1893) de maand ‘April’ met het ‘Sneeuwklokje’, uitgevoerd door Konstantin Emelyanov, piano. CD Tchaikovsky: The Seasons - Konstantin Emelyanov Plays Tchaikovsky

Muziek uit de film ‘The Adventures of Robin Hood’ (1938) van de Oostenrijker Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) uitgevoerd door The Pittsburgh Symphony Orchestra met Itzhak Perlman op de viool. CD Cinema Serenade Sony BMG MSP1997

Muziek 7. Het 3de deel, het allegretto, uit de vioolsonate in Bes-groot (nr.32 KV 454) van Amadeus Wolfgang (Mozart!) uitgevoerd door Noa Wildschut, viool en Yoram Ish-Hurwitz, piano.

CD Mozart: Violin Concerto No. 5 - Violin Sonata No. 32