Muziek 19 maart 2023

‘The Fabelmans’, pianomuziek uit de gelijknamige film die werd gecomponeerd door de Amerikaan John Williams, uitgevoerd door Joanne Pearce Martin (aan het klavier).

CD The Fabelmans (soundtrack)

iTunes

Het rondo uit het divertimento (439b, II: 5de.) voor drie bassethoorns van Mozart uitgevoerd door leden van het Symfonieorkest van Chicago.

CD Mozart - Music for Basset Horns

CBS Sony

Het 4de deel, ‘branles’, uit de Capriol Suite van de Engelsman Peter Warlock (1894-1930) uitgevoerd door The Academy of St. Martin in the Fields.

CD The World of British Music

Pianomuziek uit de voor de Oscars 2023 genomineerde speelfilm ‘The Fabelmans’ (Steven Spielberg 2022).

CD The Fabelmans (soundtrack)

iTunes

Het 2de snelle deel uit de 11de symfonie in Es-groot van deJoseph Haydn (1832-1809) uitgevoerd door het ‘Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest’.

CD Haydn: Complete Symphonies [Disc 3 van 33 CDs]

Brilliant Classics/Nimbus Records

8:00-9:00 uur:

Het 3de deel, het allegro assai, uit de symphonie in A-groot rondo van de Boheemse componist Franz Xaver Dussek (1731-1799) uitgevoerd door The Helsinki Baroque Orchestra o.l.v. Aapo Häkkinen.

CD Dussek: Four Symphonies

‘Mother and Son’, muziek uit de film ‘The Fabelmans’ (2022) die werd gecomponeerd door de Amerikaan John Williams.

CD The Fabelmans (soundtrack)

iTunes

[De] ‘Fossielen’ uit het ‘Carnaval van de Dieren’ van Camille Saint-Saëns (1835-1921) uitgevoerd door het Tsjecho-Slowaaks Kamerorkest.

CD Prokofiev: Peter and the Wolf - Saint-Saëns: Carnival of the Animals - Britten: The Young Person's Guide to the Orchestra

De mazurka in Bes-groot (op.17 no.1) van Frédéric Chopin (1810-1849) uitgevoerd door Maurice Lammerts van Bueren, piano.

CD – 57 Mazurki Chopin – Maurice Lammerts van Bueren

Zefir 9691

9:00-10:00 uur:

‘After School with Wick’, muziek uit een van de verfilmingen van ‘Pinocchio’ (regisseur Matteo Garrone – 2020), uitgevoerd door het studio-orkest o.l.v. de componist Dario Marianelli (1963).

CD Soundtrack – Pinocchio – versie 2020/ Matteo Garrone

De gavotte uitde ‘Klassieke Symfonie’ van Sergei Prokofiev (1891-1953) uitgevoerd door The Academy of St. Martin in the Fields.

CD Bizet/Prokofiev/Stravinsky - Academy Of St. Martin In The Fields

‘Yumeji’s Theme’ uit de film ‘In The Mood for Love’ van de Japanse componist en bassist Shigeru Umebayashi (1951) uitgevoerd door de violiste Angèle Dubeau en het ensemble La Pietà.

CD Silence on Joue - Take 2 - Angèle Dubeau ensemble La Pietà

Muziek 18. De polka uit het ballet ‘De Waaier van Jeanne’ [‘l’Eventail de Jeanne’], die werd gecomponeerd door de Fransman Darius Milhaud (1892-1974), uitgevoerd door de Philharmonia Orchestra.

CD French Ballet Music 1920s

CHAN 8356