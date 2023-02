Muziek 19 februari 2023

De tune die gebruikt wordt bij de Natuurkalender is 10 seconden lang: Water Waves van Joseph Aldenzee, uitgevoerd door Margareth Forest en Heleen Bartels.

Eindtune: The Family, van Scott Joplin (deze muziek werd gebruikt als slotmuziek van de speelfilm The Sting), uitgevoerd door The London Festival Ballet Orchestra.

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door Michala Petri (fluit) en The Academy Of St. Martin In The Fields. CD Philips 400.075.

Overige muziek, uitgezocht door muzieksamensteller Rénald Ruiter:

7.00 – 8.00 uur:

Het 3de deel, de finale uit de 12de symfonie in E-groot van deJoseph Haydn (1832-1809) uitgevoerd door het ‘Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest’.

- CD Haydn: Complete Symphonies [Disc 3 van 33 CDs]

De mazurka in E-groot (op.50 nr.1) van de in Oekraïne geboren Pool Karol Maciej Szymanowski (1882-1937) uitgevoerd door Maurice Lammerts Van Bueren, piano.

- CD Melancholia

Het 2de deel, het allegro animato, uit de sonate in Es-groot (op.167) van de Fransman Camille Saint-Saëns (1835-1921) uitgevoerd door Ronald van Spaendonck, klarinet en Alexandre Tharaud, piano.

- CD French Music for Clarinet and Piano

8:00-9:00 uur:

De finale uit de symfonie in Es-groot (op.6 no.2) van de Boheemse componist Adalbert Gyrowetz (1763-1850) uitgevoerd door de Mozart Players uit de Britse hoofdstad (!).

- CD Contemporaries of Mozart

Het ‘Rondo alla Turca’ van de Duitser Johann Friedrich (Franz) Burgmüller (1806-1874) uitgevoerd door Lars Roos, piano.

- CD 21 Piano Miniatures

Uit het 1ste ‘Muziek-Boek’ van de Cubaan Joaquin Nin-Culmell (1908-2004): ‘Alalá (Galicia)’ uitgevoerd door Marcel Worms, piano.

- CD Joaquin Nin-Culmell: The Complete Tonadas And Other Works For Piano

9:00-10:00 uur:

Van de Italiaan Fernando Carulli (1770-1841) het moderato uit de nocturne in G-groot (op.127) uitgevoerd door Franz Halász, gitaar en Deborah Halász, piano.

- CD Music for Guitar and Piano vol.1Naxos 8.570587

‘The Twins, Katie Bell, Ashley & Mammy’ uit de film ‘Gone With The Wind’ (1939) van de Oostenrijkse-Hongaar Max Steiner (1888-1971) uitgevoerd door de The National Philharmonic Orchestra.

- CD Max Steiner's Classic Film Score: Gone With The Wind

De soleares van het gitaaralbum ‘Zambra Syriana’van- en uitgevoerd door het gitaarduo van de Syrische gitarist Alexander Rani (of Iscandarani).

- CD Zambra Syriana -Alexander Rani