Muziek 16 juni 2024

Eindtune: Een variatie op het allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik.

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik. Met Marthe Lasthuis op viool.

Overige muziek, uitgezocht door muzieksamensteller Rénald Ruiter:



7.00 – 8.00 uur:

De muzikale finale uit de natuurfilm ‘De Schatkamer van de Veluwe’ van- en uitgevoerd door de Nederlandse ‘singer-songwriter’ en componist van filmmuziek, Sofia Dragt (1990) en haar orkest.

· CD ‘De Schatkamer van de Veluwe’ - soundtrack

Het 2de deel uit het ‘Piatigorsky* divertimento’, gecomponeerd in de stijl van Josef Haydn, en uitgevoerd door Mihaly Virizlay, cello en Rebecca Penneys, piano.

· CD/LP The Art Of Mihaly Virizlay (1965)

Van de Italiaan Baldassare Galuppi (1706-1785) het 2de deel (presto), uit de sonate in C-groot (Illy no.30) uitgevoerd door Matteo Napoli, pianist.

· CD Baldassare Galuppi – Keyboard Sonatas – vol.3 Naxos

‘Playing Love’ uit de Giuseppe Tornatore Suite, uitgevoerd door de Roma Sinfonietta met als solist Yo-Yo Ma, cello.

· CD Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone Sony

De mazurka voor piano in G-klein (nr.67/2) van Frédéric Chopin (1810-1849) uitgevoerd door Vladimir Ashkenazy.

· CD Chopin – Waltzes and Mazurkas Decca 414 600-2

De finale uit de 71ste symfonie in Bes-groot van Joseph Haydn (1732-1809) uitgevoerd door het ‘Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest’.

· CD Haydn: Complete Symphonies [Disc 21 van 33 CDs]

Brilliant Classics/Nimbus Records



8.00 – 9.00 uur:

Muziek 8. Het snelle deel uit de symfonie in G-groot (KV74 - no.10) van Mozart uitgevoerd door The Academy of St.Martin-in-the-Fields.

· CD The Early Symphonies Philips 416 620-2

Het 4de deel ‘Dance’ uit de piano-suite ‘In The Land of Cotton’ van de Amerikaanse pianiste en componiste Florence Price (1887-1953) uitgevoerd door Kirsten Johnson (piano).

· CD Florence Price – Kirsten Johnson, piano Guild GM2CD7872

Het 3de deel, het rondo, uit de ‘Sonata facile’ (C-groot - KV 545) van Mozart uitgevoerd door Rebecca Penneys, piano.

· CD Mozart Pianosonates vol.4 The Voice of the Piano – Rebecca Penneys

‘Arrival of the Birds’ uit de film ‘The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos’ uitgevoerd door The Cinematic Orchestra.

· CD Original Motion Picture Soundtrack - The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos iTunes



9.00 – 10.00 uur:

‘Company’ (naar het gelijknamige gedicht van Samuel Beckett) ; muziek van de Amerikaanse componist Philip Glass (1937) uitgevoerd door Angèle Dubeau en het ensemble La Pietà.

· CD Philip Glass – Portrait

‘The Man I Love’ uit de musical ‘Strike up the Band’ van de Amerikaan George Gershwin (1898-1937) uitgevoerd door Rebecca Penneys, piano.

· CD Rebecca Penneys & Steinway

‘Newly Weds’ uit het kostuumdrama ‘Bridgerton’ (2de seizoen*); muziek die werd gecomponeerd door de Amerikaanse pianist en arrangeur Kris Bowers (1989).