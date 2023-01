Muziek 15 augustus 2021 Fragment Radio • 15-08-2021 • leestijd 3 minuten • 75 keer bekeken • bewaren



Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door Michala Petri (fluit) en The Academy Of St. Martin In The Fields. CD Philips 400.075.2

Eindtune: The Family, van Scott Joplin (deze muziek werd gebruikt als slotmuziek van de speelfilm The Sting), uitgevoerd door The London Festival Ballet Orchestra.

De tune die gebruikt wordt bij de Natuurkalender is 10 seconden lang: Water Waves van Joseph Aldenzee, uitgevoerd door Margareth Forest en Heleen Bartels.

07.00-07.30 uur

Het 1ste deel, het allegro con spirito, uit de symphonie in Bes-groot van de Boheemse componist Josef Myslivecek (1737-1781) uitgevoerd door de London Mozart Players o.l.v. Matthias Bámert. COMPONIST: Josef Myslivecek (F30)UITVOERENDE: London Mozart Players/ Matthias Bamert.CD Contemporaries of Mozart

De 2de Arabesque voor piano van de Fransman Claude Debussy (1868-1918) uitgevoerd door Thomas Adès voor de soundtrack van de speelfilm ‘Colette’ (1918).

COMPONIST: Claude DebussyUITVOERENDE: soundtrackCD Colette (Original Motion Picture Soundtrack)



7.30 – 8.00 uur

‘O Pourquoi Donc’, de romance in E-klein van de Hongaar Franz Liszt (1811-1886) uitgevoerd door Lang Lang, piano.COMPONIST: Franz Liszt (S 169)UITVOERENDE: Lang LangCD Lang Lang – Liszt My Piano HeroSony 88697891412

Het 3de deel in ‘tempo di minuetto’ uit de 5de symfonie in D-groot van de Engelsman William Boyce (1711-1779) uitgevoerd door The English Concert o.l.v. Trevor Pinnock. COMPONIST: William BoyceUITVOERENDE: The English Concert/ Trevor Pinnock.CD Eight SymphoniesArchiv 419 631-2



Het menuetto molto vivace uit de 3de sinfonia in C-groot (op.2) van de Italiaan Francesco Pasquale Ricci (1732-1817) uitgevoerd door Het Radio Kamerorkest o.l.v. Jan Willem de Vriend.COMPONIST: Francesco Pasquale Ricci UITVOERENDE: Radio Kamerorkest/ Jan Willem de Vriend CD Six Sinfonias op.2Etcetera KTC 1342





8.00 – 8.30 uur

‘Le Merle Blanc’, ‘De Witte Merel’, (op.161) voor piccolo en piano van de Fransman Eugène Damaré (1840-1919) uitgevoerd door Peter Verhoyen, piccolo, en Stefan de Schepper, piano. COMPONIST: Eugène DamaréUITVOERENDE: Peter Verhoyen & Stefan de SchepperCD Piccolo Polkas





Fragmenten bij studiogesprek:

De nachtegaal uit ‘Der Fluyten Lust-Hof’ uitgevoerd door Lucie Horsch, blokfluit.Cirrus Minor’ uit de soundtrack van de film ‘More’, gecomponeerd- en uitgevoerd door Pink Floyd (1969).

‘A Sky of Honey’ gecomponeerd- en uitgevoerd door Kate Bush.

‘Caprice and Elegy’ voor cello en orkest van de Engelse componist Frederick Delius.



‘La Linotte éffarouchée’, van de Fransman François Couperin (1668-1733) uitgevoerd door Olivier Baumont op het clavecimbel.: F. Couperin (uit ‘Troisième livre de pièces de clavecin, Ordre 14)UITVOERENDE: Olivier BaumontCD Couperin: Complete Music for Harpsichord – Olivier Baumont

Uit het fluitconcert in D-groot ('Il Gardellino’ – ‘de Distelvink') van de Italiaan Antonio Vivaldi (1678-1741) het 3de deel, het allegro, uitgevoerd door het Würtenbergs kamerorkest met als solist Peter-Lukas Graf op de dwarsfluit.COMPONIST: Antonio Vivaldi (Distelvink)UITVOERENDE: Würtenbergishes Kammerorch. Heilbronn/P.Lukas GrafVivaldi Musische Veneziana – Six concertos for flute Claves 50-8807Beatrice Harrison (1892–1965), Caprice and Elegy (Frederick Delius), gespeeld door Béatrice Harrison (1924)



8.30 – 9.00 uur

Het allegro uit de Pulcinella suite van Igor Strawinsky (1882-1971) uitgevoerd door The Bournemouth Sinfonietta.COMPONIST: Igor StrawinskyUITVOERENDE: The Bournemouth Sinfonietta/Stefan SanderlingCD Art & Music: Picasso - Music of His TimeNaxos 8.558059







9.00 – 10.00 uur ‘

Gilbert the Goose’, ‘Gilbert de Gans’, uitgevoerd door de Amerikaanse componist Kermit Leslie en zijn orkest. (uitv.: Kermit Leslie and His Orchestra)

COMPONIST: K. En W. LeslieUITVOERENDE: Kermit Leslie and His OrchestraCD The Golden Age of Light Music – Animal AnticsGuild

‘Het lichtvoetige nummer’, de prélude ‘Le nombre léger’, van de Fransman Olivier Messiaen (1908-1992) uitgevoerd door de pianist Håkon Austbø.COMPONIST: Olivier MessiaenUITVOERENDE: Håkon AustbøCD Messiaen Piano Music Vol.3Naxos 8.554090



‘Sevillanas’ van Joaquín Turina (1882-1949) uitgevoerd door het Orkest van Granada o.l.v. Juan de Udaeta. COMPONIST: Joaquín Turina UITVOERENDE: Orkest van Granada - Juan de Udaeta.CD Joaquín Turina Claves CD 50-9310





De mars uit de suite ‘Jardin de Niños’ (op.63) voor pianosolo van de Spaanse componist Joaquín Turina (1882-1949) het 7de deel: ‘Carnaval des Enfants’ uitgevoerd door Jordi Masó, piano.COMPONIST: Joaquin TurinaUITVOERENDE: Jordi MasoCD Turina – Piano Music * 4Naxos 8.570026