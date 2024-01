Muziek 14 januari 2024

Eindtune: Een variatie op het allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik.

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik. Met Marthe Lasthuis op viool.



Overige muziek, uitgezocht door muzieksamensteller Rénald Ruiter:

7.00 – 8.00 uur



Het 1ste deel uit de 58ste symfonie in F-groot van Joseph Haydn (1732-1809) uitgevoerd door het ‘Östereichisch - Ungarisch Haydn Orchester’ (het ‘Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest’!).CD Haydn: Complete Symphonies Brilliant Classics/Nimbus Records



Het dansarrangement voor twee luiten van het lied ‘Che farala che dirala’ (‘Wat zal ze doen en wat zal ze zeggen!’) van de Italiaan Vincenzo Capirola (1474- ca-1548) uitgevoerd door Shirley Rumsey en Christopher Wilson.CD Early Venetian Lute musicNaxos 8.553694



‘A Flower in the Rainy Night’, een Chinese evergreen, uitgevoerd door het Singapore Symphony Orchestra.CD Chinese and other Asian EvergreensHong Kong Records - HK 8.880022

Het rondo uit de 4de sonatine voor klavier (op.36) van de Italiaan Muzio Clementi (1752-1832) uitgevoerd door Balázs Szokolay, piano.

CD Clementi: pianomuziek Naxos 8.550452



[fragment uit] Het adagio uit het 1ste pianoconcert (D-klein, op.15) van Johannes Brahms uitgevoerd door het ‘Cluj-Napoca Philharmonisch Orkest’ met Valentin Gheorghiu aan de piano.

CD Brahms - Cluj-Napoca Philharmonisch Orkest - Valentin Gheorghiu

Het andante uit de symfonie (nr.17) in G-groot (KV 127) van Mozart (1756-1791) uitgevoerd door The Academy of Saint Martin-in-the-Fields.

CD Early Symphonies (disc 5)Philips 416 473-2

Het snelle 3de deel uit de symfonie in C-groot van ‘Il Boemo, de ‘Bohemer’, Josef Myslivecek (1737-1781), uitgevoerd door de London Mozart Players.

CD Contemporaries of Mozart

CHAN 10203



‘Rue's Farewell’ uit de ‘Three piano-solos for Yuja’ die James Newton Howard (1951) schreef voor Yuja Wang, de pianist op de soundtrack van de sciencefiction-actiefilm ‘The Hunger Games’: ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’ (2023).

CD The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (Original Motion Picture Score)

De barcarolle in Ges-groot van de jonge Transsylvanische pianist en -componist Carl Filtsch (1830-1845) uitgevoerd door Hubert Rutkowski (piano).

CD Piano Music by Pupils of ChopinNaxos 8.572344

9.00-10.00

De gavotte uit de ‘Klassieke Symfonie’ van Sergei Prokofiev (1891-1953) uitgevoerd door The Academy of St. Martin-in-the-Fields.

CD Bizet/Prokofiev/Stravinsky - Academy Of St. Martin In The Fields

Gabriel’s Oboe’, uit de speelfilm ‘The Mission’, met muziek van de Italiaan Ennio Morricone (1928-2022) uitgevoerd door het ‘Orchestra Haydn di Bolzano e Trento’ o.l.v. zijn zoon Andrea Morricone (1959); de vioolsolist is Marco Serino.

CD Morricone: Cinema Suites for Violin and Orchestra – Marco Serino

‘Asience’ van- en uitgevoerd door de Japanse componist Ryuchi Sakamoto (1952).

CD 1996 – Ryuichi Sakamoto

De toccata uit de ‘suite for harp’ (op.83) van de Engelsman Benjamin Britten uitgevoerd door de Lavinia Meijer.



CD Nieuw Nederlands Klassiek – FéerieEdel Rec. 01333072 ERE