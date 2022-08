Muziek 14 augustus 2022

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door Michala Petri (fluit) en The Academy Of St. Martin In The Fields. CD Philips 400.075.Eindtune: The Family, van Scott Joplin (deze muziek werd gebruikt als slotmuziek van de speelfilm The Sting), uitgevoerd door The London Festival Ballet Orchestra.De tune die gebruikt wordt bij de Natuurkalender is 10 seconden lang: Water Waves van Joseph Aldenzee, uitgevoerd door Margareth Forest en Heleen Bartels.Overige muziek, uitgezocht door muzieksamensteller Rénald Ruiter: