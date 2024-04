Muziek 14 april 2024

Het allegro uit de symfonie (no.12) in G-groot (KV 110) van Wolfgang Amadeus Mozart uitgevoerd door The Academy of St.Martin-in-the-Fields.

‘Motten en vlinders’ (‘Moths and Butterflies’) uit de 2de ‘The Wand of Youth Suite’ van de Engelsman Edward Elgar (1857-1934) uitgevoerd door The New Zealand Symphony Orchestra.