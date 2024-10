Muzieklijst 13 oktober 2024

Eindtune: Een variatie op het allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik.

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik. Met Marthe Lasthuis op viool.

Overige muziek, uitgezocht door muzieksamensteller Rénald Ruiter:

7.00 – 8.00 uur:

Het 1ste deel uit de 84ste symfonie in Es-groot van Haydn (1732-1809) uitgevoerd door het ‘Austro-Hungarian Haydn Orchestra’ o.l.v. Adam Fischer.

CD Haydn: Complete Symphonies [Disc 25 van 33 CDs]

Brilliant Classics/Nimbus Records

‘Gosford Park’, uit de gelijknamige film (2001) waarin de actrice Maggie Smith de rol speelt van Constance, dowager Countess of Trentham. De muziek wordt uitgevoerd door de componist en pianist Patrick Doyle (1953).

CD The Music of Patrick Doyle: Solo Piano

Varèse Sarabande 302 067 343 8

‘Ladies in Lavender Fantasy’, muziek uit de gelijknamige film (2004) waarin Maggie Smith de rol speelt van Janet Widdington, een van de “Ladies’, uitgevoerd door The Royal Philharmonic Orchestra o.l.v. de componist Nigel Hess (1953) met Joshua Bell op viool.

CD Ladies in Lavender - Joshua Bell

Sony SK 92689

‘Playing Love’ uit ‘The Legend of 1900’, muziek van de Italiaan Ennio Morricone (1928-2022) uitgevoerd door het ‘Orchestra Haydn di Bolzano e Trento’ o.l.v. zijn zoon Andrea Morricone (1959); de vioolsolist is Marco Serino.

CD Morricone: Cinema Suites for Violin and Orchestra – Marco Serino