Muziek 11 december 2022

8.00 – 9.00 uur Het 1ste deel (, het allegro con spirito,) uit de symfonie in D-groot van de Tsjech Franz Xaver Richter (1709-1789) uitgevoerd door de London Mozart Players.COMPONIST: Franz Xaver RichterUITVOERENDE: London Mozart PlayersCD The 18th Century Symphony

Het 1ste deel, het allegro, uit het 3de concerto grosso in G-klein (op.3 no.2) van de Italiaan Francesco Geminiani (1687-1762) uitgevoerd door The Academy of Ancient Music.

COMPONIST: Francesco Geminiani UITVOERENDE: The Academy of Ancient Music/ Christopher Hogwood CD Six Concerti Grossi op.3 L'Oiseau Lyre: 417522

Het thema uit de speelfilm ‘Modern Times’ (1936), muziek van de Britse acteur Sir Charles Spencer Chaplin (1889-1977) uitgevoerd door The Pittsburgh Symphony Orchestra met Itzhak Perlman op de viool.

COMPONIST: Charles ChaplinUITVOERENDE: The Pittsburgh Symphony OrchestraCD Cinema Serenade 2: The Golden Age



De finale (presto) uit de 5de symfonie in A-groot van Joseph Haydn (1832-1809) uitgevoerd door het ‘Oostenrijks-Hongaarse Haydn Orkest’.COMPONIST: Joseph HaydnUITVOERENDE: Austro-Hungarian Haydn Orchestra/ Adam FischerCD Haydn: Complete Symphonies [Disc 1 van 33 CDs]Brilliant Classics/Nimbus Records



Het 1ste deel uit het fluitconcert in F-groot (op.10 no.1) van Vivaldi (1678-1741) uitgevoerd door I Musici de Montreal met als solist Timothy Hutchins.

COMPONIST: Antonio Vivaldi (RV 433)UITVOERENDE: I Musici de Montreal/ Yuli Turovsky.CD Vivaldi – Six ConcertosChandos CHAN 8444



De impromptu in D-groot van de Poolse componist Xaver Scharwenka (1850-1924) uitgevoerd door Seta Tanyel, piano.

COMPONIST: Xaver Scharwenka (uit ‘Five Polish Dances’ op.3) UITVOERENDE: Seta Tanyel CD Xaver Scharwenka - Piano Music I Helios CDH 55131

‘Çiftelia’, van de Albanese componist Alberto Paparisto (1925) uitgevoerd door Kirsten Johnson, piano.

COMPONIST: Alberto Paparisto UITVOERENDE: Kirsten Johnson.CD Këngë - Albanian Piano Music – Kirsten JohnsonGuild GMCD7257

The Golden Lotus’, muziek uit de video-game ‘World of Warcraft: Mists of Pandaria’ (2012), muziek die werd gecomponeerd door de Amerikaan Russell Brower (1960). COMPONIST: Russell Brower soundtrack London Philharmonic Orchestra. CD World of Warcraft: Mists of Pandaria

‘Krantz’, muziek die werd gecomponeerd door de Franse filmcomponist Armand Amar (1953).

CD Armand Amar – Retrospective

‘Caballistas en el parque y en la Feria’ uit de filmmuziek: ‘Primavera Sevilla’ van Joaquín Turina (1882-1949) uitgevoerd door het Orkest van Granada o.l.v. Juan de Udaeta. COMPONIST: Joaquín Turina UITVOERENDE: Orkest van Granada - Juan de Udaeta.CD Joaquín Turina Claves CD 50-9310