Muziek 10 november 2024

Eindtune: Een variatie op het allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik.

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik. Met Marthe Lasthuis op viool.

Overige muziek, uitgezocht door muzieksamensteller Rénald Ruiter:

7.00 – 8.00 uur:

De finale uit de 87ste symfonie in A-groot van Haydn (1732-1809) uitgevoerd door het ‘Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest’ o.l.v. Adam Fischer.

De ‘Berceuse des soirs d’automne’ (vrij vertaald: ‘het slaapliedje voor/op de herfstavonden’) van de Franse-, in Venezuela geboren, componist, pianist en muziekcriticus Reynaldo Hahn (1874-1947) uitgevoerd door Lucas en Arthur Jussen op de piano (à quatre mains).

‘Champagne Train’ uit de speelfilm ‘The Color Purple’ (1985) muziek die werd gecomponeerd door de Amerikaanse (jazz)muzikant, arrangeur, bandleider, componist en producer Quincy Jones (1930 – 3 november 2024).

Het 8ste deel ‘Senja di Pelabuhan Perahu’ (‘In de schemering bij de haven’) van de Indonesische componist Mochtar Embut (1934-1973) uitgevoerd door het Duo Saraswati, bestaande uit Kris van der Plas, piano en zijn broer Jan, cello.

De fuga nr.7 in A-groot voor piano (op.87) van Dmitry Shostakovich (1906-1975) uitgevoerd door Vladimir Ashkenazy.

‘Phocidae’ uit de film ‘De Wilde Noordzee’ waarvoor Sven Figee (1975) de muziek schreef.

8.00 – 9.00 uur

Het 3de deel, het allegro moderato, uit het harpconcert in Bes-groot (op.4 nr.6) van Georg Friedrich Händel (1687-1762) uitgevoerd door The Academy of St. Martin-in-the-Fields met Marisa Robles op de harp.

De prelude in Fis-klein van Dmitry Shostakovich (1906-1975) uitgevoerd door Vladimir Ashkenazy, piano.

9.00 – 10.00 uur

‘A Girl's Desire’, een van de liederen van Frédéric Chopin (1810-1849), uitgevoerd in het arrangement voor cello en piano door David Geringas, cello en Ian Fountain, piano.

‘Good Luck’, muziek die Patrick Doyle schreef voor de film ‘Gosford Park’ uitgevoerd door James Shearman ‘en zijn orkest’.

‘Op kousenvoetjes naar de koektrommel’ (‘Tip Toe to the Cookie Jar’) uit de piano-cyclus ‘At Our House’ van de Amerikaanse Florence Price (1887-1953) uitgevoerd door Kirsten Johnson (piano).