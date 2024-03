Muziek 10 maart 2024

Eindtune: Een variatie op het allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik.

Begintune: Allegro uit het blokfluitconcert in C groot (RV 443), van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Budapest Scoring Symphonic Orchestra, onder leiding van Peter Pejtsik. Met Marthe Lasthuis op viool.

7.00 – 8.00 uur

Het 4de deel, het vivace, uit het 6de ‘Concerto Armonico’ van de Nederlandse graaf Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam (1692-1766) uitgevoerd door het Ensemble Combattimento.

CD Concerti Armonici - Unico van Wassenaer 250 jaar -

CD/Boek uitg.: stichting Twickel Delden Overijssel - 2016

De wals op.70 nr.2 van de ‘Poolse-Fransman’ Frédéric Chopin (1810-1849) uitgevoerd door Peter Schmalfuss aan het klavier.

CD Chopin - Waltzes

Decca 414 600-2

‘In the Arms of Solitude’ van- en uitgevoerd door de Nederlandse pianist Frank de Lange.

CD ‘In the Arms of Solitude’ – Single – Frank de Lange

iTunes

‘City of Joy’ uit de gelijknamige film (‘The City of Joy’ - 1992), muziek die werd gecomponeerd door Ennio Morricone.

CD 50 Years of Music (92 Original Scores Recorded By Ennio Morricone in Concert)

iTunes

‘Gabriel’s Oboe’, uit de speelfilm ‘The Mission’, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel met als solist Renaud Capuçon, viool.

Muziek die werd gecomponeerd door de Italiaan Ennio Morricone, uitgevoerd door Philharmonisch Orkest van Brussel/ Renaud Capuçon

CD Renaud Capuçon - Cinema

8.00 – 9.00 uur

Het 3de deel, het allegro, uit de symfonie (no.8) in G-groot van de Engelsman John Marsh (1752-1828) uitgevoerd door The London Mozart Players.

CD Contemporaries of Mozart

CHAN 10458

‘Oppenheimer’ uit de gelijknamige speelfilm (J. Robert Oppenheimer [1904-1967]), muziek die werd gecomponeerd- en uitgevoerd door de Zweed Ludwig Göransson (1984).

CD Soundtrack – Oppenheimer

‘Het Kleine Vogeltje’ (op.43 no.4) van de Noor Edward Grieg (1843-1907) uitgevoerd door de pianist Nelson Freire.

CD Encores – Nelson Freire

9.00 – 10.00 uur

‘The Glove’, muziek uit de speelfilm ‘The Holdovers’ (2024) die werd gecomponeerd door de Amerikaan Mark Orton (1968).

CD ‘The Holdovers’ (Original Motion Picture Soundtrack)

‘Wanneer de lijsterbes in bloei staat’ (‘Nar Ronnen Blommar’) uit de ‘Five Pieces’ op.75, bijgenaamd ‘de bomen’, van de Finse componist Jean Sibelius (1865-1957); uitgevoerd door Håvard Gimse, piano.

CD Jean Sibelius - Piano Music Volume 4

Naxos 8.555363 Forte Classical FD 0020/2

‘Do You Remember Me’, muziek uit de speelfilm ‘Past Lives’ (2023) die werd gecomponeerd door de Amerikaanse multi-instrumentalisten Christopher Bear (1982) en Daniel Rossen (1982).

CD Past Lives (Original Motion Picture Soundtrack)

‘Carnaval des Enfants’ uit de piano-suite ‘Niñerías’ (op.56) van de Spanjaard Joaquín Turina (1882-1949) uitgevoerd door Jordi Masó.

CD Turina – Piano Music * 4