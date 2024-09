Muziek 1 september 2024

Het 1ste deel, het vivace, uit de 81ste symfonie in G-groot van Josef Haydn (1732-1809) uitgevoerd door het ‘Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest’ o.l.v. Adam Fischer.

De piano-étude in As-groot (op.25 no.1) van Fréderic Chopin (1810-1849) uitgevoerd door Jorge Bolet.

Een fragment uit The last song – van de Kauai ‘O’O – met het geluid van deze uitgestorven vogel en op piano de Duits-Franse componist Alexander Liebermann.

‘A Dream Is A Wish Your Heart Makes’ van de Amerikaan Jerry Livingston uitgevoerd door het Vlaams Radio Orkest o.l.v. Dirk Brossé.