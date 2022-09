Mussen snoepen van vetbol | Zelf Geschoten

De huismus heeft in de afgelopen twintig jaar flink moeilijke tijden meegemaakt. De totale populatie is flink afgenomen. Deze afname is begonnen in de jaren tachtig waarna die in de jaren 90 versnelde. In totaal is de afname van broedparen meer dan 50%. Onvoldoende zaad en insecten en dekking door middel van hagen, struiken en klimop lijken in de afname leidend. De aantallen zijn op dit moment wel weer gestabiliseerd. Wil je de huismus helpen? Zorg dan voor genoeg ‘rommeligheid’ in je tuin.