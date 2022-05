Mussen in Naarden, groene landbouwzones, schone schelpen en alle overige onderwerpen

Natuur en boerenleven moeten weer samengaan, zegt Geert Verstegen van Milieuvereniging Land van Cuijk. Hij pleit dan ook voor groene landbouwzones die natuurgebieden als de Maasheggen en de Peelhorst weer met elkaar moeten verbinden. Een aaneengesloten boeren- en natuurlandschap vergroot de diversiteit van plant en dier en is ook goed voor het milieu. Lees meer over: Thema avond Milieuvereniging Land van Cuijk op 20 april

Koos Dijksterhuis is al zijn hele leven gefascineerd door schelpen. Niet alleen door hun bijzondere vormen en kleuren, maar ook door hun interessante levensloop. Er zijn duizenden soorten schelpdieren, dus voorbeelden te over. Maar de heilige graal is toch wel de noordkromp. Dijksterhuis schrijft hierover in zijn nieuwe boek "Noordkrompen, zee-engelen en koffieboontjes".