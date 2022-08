Mulchen, droogte, provincies, stikstof en alle overige onderwerpen

Wat is het geheim van de bodem onder de moestuin van Maria Fennis? Mulchen! Het vergemakkelijkt het leven van tuiniers én bevordert de biodiversiteit. Maria Fennis past deze methode sinds een jaar toe in de moestuin bij onze studio aan het Naardermeer. Tijdens afgelopen droogte boekte ze goede resultaten.

Onderhandelaar Johan Remkes heeft om tafel gezeten met o.a. natuurorganisaties en banken. Maar hoe staat het met de gangbare boer, die aan natuurinclusieve landbouw doet? Is hij bereid z’n veestapel te verkleinen om aan de stikstofnormen te voldoen? Verslaggever Henny Radstaak is op bezoek gegaan bij Boerderij Polderzicht, in Ouderkerk aan de Amstel.

De gesprekken over het stikstofbeleid lopen niet echt van een leien dakje: partijen weigeren in gesprek te gaan met Remkes en het CDA wil de plannen uitstellen. Raoul Beunen, universitair hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit, zat vorige week ook al aan tafel om het gesprek tussen de natuurorganisaties en Remkes te duiden. Hij heeft ook de rol van de provincies in de aanpak van het stikstof onderzocht. Daarnaast schuift Roos Saat aan, zij is een jonge boer te Almere en lid van Extinction Rebellion. Hoe gaat dat samen?