Mountainbiken wordt wintersport op Sallandse Heuvelrug

Koudbloedige dieren zoals reptielen moeten actief warmte opzoeken en gaan hiervoor vaak op het kale zand van paden liggen. Hier zijn ze kwetsbaar voor bijvoorbeeld mountainbikers. Anton van Beek houdt al jaren bij hoeveel reptielen op een mountainbikeroute op de Sallandse Heuvelrug sterven. Onze verslaggever Merlijn Schneiders sprak hem in 2020. “Er worden er echt tientallen doodgereden, in 1 seizoen had ik al een dikke 40 hagedissen”, aldus Anton.