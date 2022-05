Mortelen en Scheeken: een oud cultuurlandschap

De Mortelen en Scheeken ligt in het hart van het Groene Woud. Onder het Groene Woud wordt het open gebied bedoeld binnen de stedendriehoek Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. De Mortelen en Scheeken is het grootste landschapsreservaat van Brabant en een van de grotere in Nederland.

Het natte landschap van de Mortelen en Scheeken is ontstaan doordat het in een centrale slenk ligt. Het ligt laag, dus veel water loopt via dit gebied weg vanuit Limburg richting Den Bosch. In de bodem is een leemlaag , afgezet door de beken en die zorgt ervoor dat het water niet wegsijpelt maar aan de oppervlak blijft. Hierdoor is het gebied nooit aantrekkelijk geweest voor grootschalige ruilverkaveling.