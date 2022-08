Mooiste modderpoel van 2022 ligt in Heino

Anne Hilhorst van Wakker Dier: “In Nederland leven de meeste varkens binnen, op betonnen vloeren en dicht op elkaar. Wij vinden dat varkens lekker buiten door de modder moeten kunnen wroeten. Ze zijn er dol op. Bovendien is het tijdens warme dagen hun voornaamste manier om af te koelen. Varkens kunnen namelijk niet zweten.”

John Reimert werd in 2016 nipt tweede. Op zijn boerderij in Heino heeft hij een mooie modderpoel aangelegd die genoeg ruimte biedt voor al zijn varkens, met grote boomstammen en palen waar de varkens tegenaan kunnen schuren. Daarmee raken ze jeuk en parasieten kwijt. Ook zijn er veel schaduwplekken.

De grote modderpoel van de Beukentuin van de familie Baijens in Hoogeloon grenst direct aan de stallen. Varkens die zin in een bad hebben, plonzen vanuit de stal zo in het verkoelende water. En als de poel dreigt op te drogen zetten ze bij de Beukentuin gewoon de kraan open.