Montreal Protocol over ozonlaag is meest succesvol milieuverdrag ooit

Ook directeur Laurence Rouil van de Europese Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) staat in een verklaring stil bij de lessen die het verdrag volgens haar heeft opgeleverd. "Het Montreal Protocol en de latere toevoegingen erop hebben de ruimte vrijgemaakt om een begin van herstel van de ozonlaag mogelijk te maken", zegt ze. "Dit laat zien dat we als mensheid in staat zijn om onze impact op de atmosfeer te veranderen, door internationaal samen te werken en besluiten te nemen die zijn gebaseerd op wetenschap."

De ozonlaag beschermt de aarde tegen schadelijke ultraviolette straling van de zon. Door toedoen van CFK's, gassen die onder meer in koelkasten en spuitbussen werden verwerkt, werd de beschermende laag in de loop van de vorige eeuw steeds dunner. Boven de Zuidpool is dit het duidelijkst merkbaar: daar verdwijnt in het lokale voorjaar, dus in onze herfst, bijna de hele laag in een specifiek gebied. Dat gebeurt ook nu nog ieder jaar, maar volgens onder meer het KNMI is het herstel dus wel ingezet.