Mollentelling, middelste zaagbekken en alle overige onderwerpen

Van alle uitstoot van broeikasgassen in Nederland, komt ongeveer 7 procent bij de zorg vandaan. 'Groene huisarts' Iris Wichers uit Amsterdam zoekt naar wegen om de duurzaamheid van haar praktijk te verbeteren. Eén van de grootste uitstoters waar een huisarts invloed op kan uitoefenen, is de behandeling voor mensen met astma of COPD. Medicijnen kunnen met behulp van 'puffers' worden verneveld, maar daar zit een heel sterk broeikasgas in. In haar eigen praktijk probeert Wichers ook rekening te houden met het afval. Wichers is ook werkzaam bij het Nederlands Huisartsengenootschap, de beroepsvereniging die onder andere richtlijnen opstelt voor de huisartsen. Ook daar is duurzaamheid een steeds belangrijker thema geworden. Wichers was ook één van de auteurs van een e-boek over duurzaamheid in de huisartsenpraktijk. Meer informatie daarover staat op de site van de NHG.