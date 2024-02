Mollentelling: 80.000 molshopen en veel aandacht voor de mol

De mollentelling geeft inzicht in de verspreiding van Mollen in Nederland. Door ieder jaar opnieuw te tellen, worden ook ontwikkelingen in deze verspreiding zichtbaar. De 4000 tellers gaven dit jaar in totaal zo’n 80.000 waarnemingen van molshopen door. Het aantal hopen komt ongeveer overeen met dat van 2023, maar er waren minder tellers en werden minder verschillende locaties met molshopen doorgegeven. Dat wil niet zeggen dat er per definitie ook minder mollen zijn, aldus de Zoogdiervereniging.

Voor het zesde jaar op rij gingen natuurliefhebbers op zoek naar de mol tijdens de landelijke Mollentelling. Ruim 4000 tellers gaven in totaal zo'n 80.000 molshopen door. Hoewel dat minder tellers zijn dan vorig jaar, is de Zoogdiervereniging tevreden met de aandacht die het bijzondere dier dit jaar kreeg.

Mollen in de tuin

Ongeveer 15% van de molshopen uit de telling komen uit tuinen. Die konden deelnemers doorgeven via de website Tuintelling.nl. Daarvan kwamen de meeste tellingen uit Noord-Holland, gevolgd door Gelderland en Zuid-Holland. Limburg, koploper van vorig jaar, eindigde op de tiende plek.

De molshopen buiten de tuin konden tellers doorgeven via het mollenmeldpunt op Waarneming.nl. Het hoogste aantal geschatte molshopen in één telling was hier maar liefst 4000.

Mol in de spotlights

De mollentelling is niet alleen goed voor het in kaart brengen van de verspreiding van de mol, aldus de Zoogdiervereniging. Het is ook een mooie gelegenheid om meer positieve aandacht te geven aan het niet altijd geliefde dier.

Er was dit jaar veel media-aandacht voor de Mollentelling en voor het nut van de mol. “Stapje voor stapje zorgen we er samen voor dat de mol in een positief daglicht gezet wordt. Al deze media-aandacht is zeker een stap in de goede richting!” , aldus Anne Bus van de Zoogdiervereniging.

Nog een molshoop gezien?

Ondanks dat de telling afgelopen is, kun je het hele jaar door waarnemingen van mollen(sporen) blijven doorgeven via telmee.nl, waarneming.nl of jaarrondtuintelling.nl.