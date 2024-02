Mollenles bij Expeditie10

Duizenden mensen hebben afgelopen weekend meegedaan aan de zesde Nationale Mollentelling. In heel Nederland zijn tienduizenden molshopen in kaart gebracht. Maar hoe ziet het leven eruit van dit bijna blinde harige mysterieuze zoogdier? Je leert het bij Expeditie10. De Vroege Vogels campagne om zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis laten maken met dieren en planten die bij dicht in de buurt leven. Een van de 10 soorten is de mol. Elze Polman van de Zoogdiervereniging is met ons naar basisschool de Hortus in Boskoop gegaan om daar een speciale mollenles te geven.

De telling is op zaterdag 17 en zondag 18 februari. Voor het zesde jaar op een rij is het dit weekend mollentellen geblazen. Of eigenlijk molshopen, want maar weinig mensen hebben ooit een levende mol gezien. Het harige zoogdier met zijn pootjes als roeispanen, zit het grootste deel van zijn tijd diep verscholen in de bodem, in de meterslange gangenstelsels die hij heeft gegraven.

Elze Polman voor de klas © Henny Radstaak

Het bijna blinde diertje geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de bodem. De Zoogdiervereniging wil met de data meer inzicht krijgen in het graafgedrag en leefgebied van de mol. Want het is veruit het minst onderzochte zoogdier van ons land. En ook niet erg geliefd. Veel mensen zijn hem liever kwijt dan rijk. Zo sterven jaarlijks een boel mollen in een klem. Kijk dan hier voor meer informatie.

Molshopen © Rob Kortekaas

Diep in de bodem

Bij lange periodes van droogte, die we afgelopen jaren steeds vaker zien, moet de mol steeds dieper de bodem in om wormen te vinden. De mol gaat zelfs tot meer dan twee meter diep naar beneden. Zijn er dan nog steeds geen wormen, dan gaat de mol snel dood, want hij kan nog geen twaalf uur zonder eten. Maar niet alleen een tekort aan water is dreigend. Ook een overschot, zoals tijdens extreme regenval en overstromingen is funest. Een mol kan prima zwemmen, maar als hij wordt overvallen door water in de gangen verdrinkt hij hulpeloos.

Mol © Beuming

Expeditie10: van mol tot zomereik