Molenaar ‘Weer of geen Weer’ overleden

Hij was een fenomeen op de Nederlandse radio: ‘de molenaar in het midden des lands’. De Bodegravense molenaar Jan van Vliet – want zo heette hij - overleed vorige week op 91-jarige leeftijd. In het radioprogramma Weer of geen Weer van Bert Garthoff – voorloper van Vroege Vogels - werd wekelijks gebruik gemaakt van Van Vliets weersvoorspellingen.