Mogelijk schadelijke bouwstof in water Katwijk

De gemeente Katwijk maakt zich zorgen om de aanwezigheid van mogelijk schadelijke stoffen in het water rond de vernieuwde Tjalmaweg, die in mei werd heropend. In het drainagewater dat in een kelder onder de weg wordt opgevangen, zijn stoffen aangetroffen die volgens Katwijk "te relateren zijn" aan de omstreden bouwstof Beaumix. Uit voorzorg blijft al het drainagewater voorlopig in de kelder en wordt het niet meer afgevoerd richting het oppervlaktewater.