Mogelijk recordwarmte tijdens oud en nieuw

Deze jaarwisseling kan weleens de warmste ooit worden sinds het begin van de metingen in ons land. Oudejaarsdag is ook in de race om de warmste decemberdag ooit gemeten te worden, volgens Weeronline en andere weerbureaus.

Zaterdag ligt de temperatuur in de ochtend al tussen de 10 graden in het noorden van het land en 14 graden in Zuid-Limburg. Het is wel wisselvallig met af en toe regen en harde wind. In de middag wordt het warmer, waarbij het kwik uiteindelijk in het merendeel van het land hoger komt dan 15 graden. De hoogste temperaturen worden gehaald in het zuidoosten van het land, waar het 17 graden kan worden. Normaal worden zulke temperaturen bereikt in april.