Mogelijk incident met wolf en kind bij Leusden

Dinsdag kwam een meisje van de bso op landgoed Den Treek bij de Utrechtse Heuvelrug waarschijnlijk in aanraking met een wolf. Wat er precies tussen het kind en de wolf is gebeurd, wordt nog onderzocht door de politie. Of ze was gebeten, was eerst nog niet duidelijk. Maar volgens de bso hebben ook de ouders van het meisje bevestigd dat het om een beet gaat. Dat het inderdaad om een confrontatie met een wolf ging, bevestigde de provincie Utrecht eerder vandaag al.