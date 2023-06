Mogelijk al te laat om zee-ijs op de Noordpool in zomer te redden

Aan het einde van de zomer, in september, ligt over het algemeen het minste zee-ijs in het noordpoolgebied, bevestigden de meetgegevens van de onderzoekers. Ook zagen ze erin terug dat er sinds 2000 elke september minder zee-ijs ligt.

"Dit is het eerste grote deel van de aarde dat we gaan verliezen door klimaatverandering", zegt hoogleraar Dirk Notz van de universiteit in Hamburg in de Britse krant The Guardian. Hij is een van de auteurs van het onderzoek. "Mensen luisterden niet naar onze waarschuwingen." Hij wijst erop dat wetenschappers al tientallen jaren waarschuwen dat het zee-ijs op de Noordpool mogelijk zal verdwijnen in de zomer.