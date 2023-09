Moeder egel haalt jong op | Zelf Geschoten

Er zit opeens een jong egeltje in de achtertuin van Margreet Bokhorst! "Gelukkig komt moeder egel gauw om het jong in haar bek de tuin weer uit te helpen", schrijft Margreet.

In het najaar is de egel druk bezig om zich voor te bereiden op de winter. Vanaf oktober of november gaat het dier namelijk in winterslaap, die duurt tot het voorjaar. Egels bouwen hiervoor een nest onder heggen, struiken, houtblokken of bijvoorbeeld onder een schuur. Hun nest vullen ze met onder andere droge bladeren om het goed te isoleren.