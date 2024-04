Moeder eekhoorn verhuist jong, douchende Turkse tortel en reiger

Een moeder eekhoorn die haar jongen naar een ander nest verplaatst, een douchende Turkse tortel en een foeragerende reiger. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV. De winnende video van deze week is de verhuizing van de rode eekhoornjongen gefilmd door Henk en Astrid Janssen! Eekhoorns hebben vaak meerdere nesten, die elk een eigen functie hebben. Wanneer een nest te klein wordt of er bijvoorbeeld vlooien zitten, verplaatst de moeder haar jongen naar een ander nest.

Wilde zwanen in de avondzon

Tijdens een wandeling in de polder Arkemheen bij Nijkerk kon natuurfilmer Youri Jongkoen deze wilde zwanen vastleggen in de avondzon. "En als een van die zwanen zich dan ook nog eens mooi uitstrekt is dat natuurlijk helemaal geweldig!" Wist je dat de spanwijdte van wilde zwanen tot 2,75 meter kan reiken? Dat is groter dan de langste Nederlander!

© Robert Moeliker

Blauwe reiger krijgt hapje niet naar binnen

Blauwe reigers zijn heel geduldige jagers. Ze kunnen lang stilstaan met hun poten in of naast het water. Bij het zien van een prooi, gaan ze daar in één snelle beweging op af. Zodra ze die vasthebben, slikken ze die in één keer door. Deze reiger had pech! Bij het vangen van de kikker kwamen er een hoop bladeren mee. Die probeert hij af te schudden zodat hij zijn hapje toch kan opeten. Gefilmd door Lynsey van Foreest.

Dat reigers soms ook voor een groter hapje gaan, zien we in onderstaande video. Ze eten vissen, muizen, mollen en zelfs soms eendenkuikens!

Badende pimepelmees

Veel vogelsoorten nemen af en toe een bad in water om hun veren schoon te maken. Daarna vetten ze die in met olie afkomstig van de stuitklier, een klier net boven de staart. Dat gaat extra soepel als de veren nat zijn. Zo beschermt de vogel zichzelf tegen vocht, vuil en parasieten. De mussen in onderstaande video nemen ook om de beurt een lekker bad.

Douchende Turkse tortel