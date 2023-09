Modderbad, roepende kwartel en luidruchtige sprinkhaan | Zelf Geschoten

Hieronder lees je meer over de overige video's:

Edelhert neemt een modderbad, een roepende kwartel en een zwarte ibis. Deze filmpjes en meer zie je deze week in Vroege Vogels TV over de Hondsbossche Zeewering. En de winnende video is de greppelsprinkhaan van Cindy Kuiphuis! Hoor je 'm zingen? Hij maakt dit geluid door met zijn dekschilden over elkaar te wrijven. Dat wordt ook wel striduleren genoemd. Deze video is vertraagd, zodat je dat goed kunt zien.

Deze wildcamera laat goed zien hoe dit mannetje zich voorbereidt op de bronst. Met modder en urine creëert hij een sterke geur om zijn territorium af te bakenen. Filmer Jaap Wieringa heeft deze wildcamera geplaatst met toestemming van de terreinbeheerder en is hiervoor geen rustgebied in getrokken. Het wild is niet verstoord bij het plaatsen en verwijderen van de camera.

Kletterende geweien, oergeluiden en een hoop macho-gedrag. Van september tot begin oktober is het bronsttijd en kun je als je geluk hebt dit prachtige schouwspel van dichtbij meemaken. In deze periode maken edelherten door middel van burlen en gevechten indruk op elkaar, met als doel om met zo veel mogelijk hindes te paren. Bekijk in deze fotoserie hoe dat eruitziet!

© Fotograaf: kasteelheertje

Rups

Het groot koolwitje is dol op koolplanten, maar de rups vreet ook andere planten kaal. Zoals deze witte mosterd. Gefilmd door Corine Damiaans. Voordat ze zo groot zijn als de rups in de video van Cindy, zijn ze héél klein. Dat zie je goed in deze video. Hier kruipen rupsjes van het groot koolwitje uit het ei. Ze zijn nog maar enkele minuten oud. De rupsjes eten eerst hun eigen eitje op omdat het boordevol voedingsstoffen zit. Daarna zullen ze zich storten op planten van de koolfamilie.

Roepende kwartel

Soms kun je de kwartel vroeg in de ochtend of in de avondschemering horen roepen, maar zien is een tweede. Filmer Klaas Schepers heeft dubbel geluk: hij krijgt ‘m zelfs voor z’n lens. En hoor je 'm roepen?

Zwarte ibis gespot

De zwarte ibis is eigenlijk helemaal niet zwart. Deze vogel heeft een bruin verenkleed, en als je goed kijkt zie je de groene glans op zijn vleugels. Video van Lynsey van Foreest.