MOB wil verbouwing Binnenhof stilleggen om stikstofvergunning

De verbouwing van het Binnenhof moet worden stilgelegd, vindt Mobilisation for the Environment (MOB). De milieuorganisatie heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Voor deze verbouwing van het Binnenhof werd gebruikgemaakt van een bouwvrijstelling, maar de Raad van State schrapte begin deze maand deze vrijstelling, waardoor nu voor de bouw, aanleg en sloop van woningen, energieprojecten en wegen wel weer een natuurvergunning nodig is.

Volgens MOB kan de verbouwing dus pas verder als er een natuurvergunning voor stikstof is verleend of als alle bouwactiviteiten elektrisch worden aangedreven. "Dat zou een voorbeeld zijn voor alle andere bouwprojecten in het land." De organisatie vreest dat de werkzaamheden zorgen voor de neerslag van stikstof in het vlakbij gelegen Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide.