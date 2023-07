MOB: Miljarden maatschappelijke schade door intensieve veehouderij

De intensieve veehouderij in Nederland veroorzaakt jaarlijks minstens 9 miljard euro aan schade aan gezondheid en het milieu. Dat is miljarden euro's meer dan gedacht, meldt het FD.

Deze kosten komen niet terecht bij de veehouders, de samenleving draait op voor de schade met hogere zorguitgaven en schoonmaakkosten van het milieu. Dit constateert econoom Max van der Sleen in een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB).