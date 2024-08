MOB eist natuurvergunning voor vliegveld Rotterdam en Eindhoven

De milieuorganisatie MOB (Mobilisation for the Environment) van Johan Vollenbroek heeft officieel bezwaar gemaakt tegen het besluit dat Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport geen natuurvergunning hoeven te verwerven. Ze mogen van het kabinet op basis van milieutoestemmingen uit het verleden opereren. Vollenbroek vindt dat niet meer kunnen en stapt naar de rechtbank in Arnhem, met verschillende andere organisaties in zijn kielzog.