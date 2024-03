MOB constateert opnieuw verboden pesticiden

In de natuur tussen Petten en Callantsoog (Noord-Holland) is op diverse plekken nog een verboden en giftig bestrijdingsmiddel gemeten: fenchloorfos. Milieuorganisatie MOB kwam de stof tegen in openbare meetresultaten. De organisatie heeft zowel het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd om in te grijpen.