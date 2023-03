MOB: bevindingen over staat natuur bevestigen ons beeld

Uit de eerste analyses blijkt dat de natuur in elk geval in drie van de vier gebieden achteruit is gegaan en onder druk staat. "Alle vier de gebieden hebben te maken met te weinig of juist te veel water, slechte waterkwaliteit en te veel stikstof", concludeert de autoriteit. Wel is er meer natuurinformatie nodig om inzicht te krijgen welke maatregelen nog meer genomen moeten worden.