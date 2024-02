Misstanden in slachthuizen in beeld gebracht

Gewonde dieren mishandelen, onvoldoende verdoven voor het slachten, deze misstanden bij grote slachthuizen van koeien, varkens en schapen komen nog altijd voor. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Voor het eerst is nu per slachthuis duidelijk welke overtredingen daar de afgelopen jaren zijn geconstateerd en welke boetes de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft opgelegd.

De meeste boetes, 19, waren voor de inmiddels failliete Slachterij Gosschalk in Epe. Die werden onder andere gegeven voor het veelvuldig gebruik van een stroomstootapparaat, het onvoldoende verdoven voorafgaand aan de slacht en het mishandelen van gewonde dieren. Opvallend is dat er in een periode van drie jaar 15 rapporten zijn opgesteld over misstanden binnen het bedrijf.